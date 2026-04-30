L' arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm Escludo al 100% una manomissione dell' audio del Var

L'arbitro Andrea Gervasoni è stato interrogato dai pubblici ministeri per quasi quattro ore. Durante l'audizione, ha dichiarato di escludere al 100% la manomissione dell'audio del sistema Var coinvolto nel procedimento. Gervasoni, che ricopre il ruolo di supervisore al Var, ha fornito chiarimenti riguardo alle registrazioni e alle comunicazioni avvenute durante le partite oggetto di indagine.

Quasi quattro ore di interrogatorio davanti agli inquirenti. Andrea Gervasoni, supervisore al Var indagato nell'inchiesta per frode sportiva insieme ad altri quattro arbitri, tra cui il designatore Gianluca Rocchi, ha risposto punto per punto alle domande del pm Maurizio Ascione e dei finanzieri del nucleo operativo. Negando naturalmente ogni addebito. In merito alla partita Inter-Roma, una delle cinque al centro dell'inchiesta della procura milanese, mentre l'avvocato Michele Ducci risponde ai cronisti, decide di intervenire anche Gervasoni e alla domanda di un giornalista risponde per escludere "al 100 per cento" una manomissione dell'audio del var.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm. "Escludo al 100% una manomissione dell'audio del Var" Notizie correlate Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato per 4 ore a Milano: “Escludo al 100% manomissione audio Var”Tempo di lettura: < 1 minutoUna manomissione dell’audio della sala VAR della partita Inter-Roma “la escludo al 100%”. Leggi anche: Gervasoni: "L'audio del Var di Inter-Roma? Escludo al 100% la manomissione" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Caos Arbitri: anche il mantovano Andrea Gervasoni è indagato e si dimette; Rocchi indagato per frode sportiva. Per l'accusa sceglieva arbitri graditi all'Inter. Indagati anche l'addetto al Var Paterna e il supervisore Gervasoni; Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca. L'arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm. Escludo al 100% una manomissione dell'audio del VarHa negato ogni addebito e sul rigore non assegnato ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck, il 27 aprile 2025, nega assolutamente un intervento sull'audio in sala ... msn.com Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: 4 ore di interrogatorio a Gervasoni, Nessun intervento su Inter-RomaLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e su Gianluca Rocchi. Oggetto delle indagini, il sistema delle designazioni pilotate emerso dalle intercettazioni e dagli interrogatori con riferimento ai dire ... fanpage.it Il supervisore Var Andrea Gervasoni ha risposto per circa quattro ore alle domande del pm Maurizio Ascione - facebook.com facebook #Ravezzani sull’inchiesta che coinvolge #Rocchi e #Gervasoni: “Potrebbe esserci svolta clamorosa” x.com