Gervasoni | L' audio del Var di Inter-Roma? Escludo al 100% la manomissione

Durante un interrogatorio di quasi quattro ore, l'ex supervisore del sistema Var è stato ascoltato dal pubblico ministero, che ha posto domande riguardo a un audio proveniente dalla partita tra Inter e Roma. L'avvocato difensore ha affermato di non avere informazioni sui presunti favori agli arbitri o altre irregolarità, poiché tali accuse non sono mai state contestate durante l'indagine. Gervasoni ha inoltre dichiarato di escludere al 100% la possibilità di manomissione dell’audio.

Dopo quattro ore, ricompare Andrea Gervasoni. L’ex Supervisore Var è stato sentito questa mattina dal pm Ascione: un interrogatorio lunghissimo, durato quasi quattro ore. Gervasoni era indagato per quel Salernitana-Modena dell’8 marzo del 2025, unica partita nel suo capo d’incolpazione. “Abbiamo chiarito come Gervasoni non abbia interferito in nessun modo - ha detto al momento dell’uscita il suo legale Michele Ducci - anche perché si trovava in un’altra palazzina. Era a seguire la Serie A e non la B”. E su Inter-Roma? “Anche in questo caso abbiamo chiarito che non c’è stato nessun coinvolgimento da parte di Gervasoni. E le immagini lo chiariscono.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gervasoni: "L'audio del Var di Inter-Roma? Escludo al 100% la manomissione" Notizie correlate Gervasoni. “Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma”Cosa hanno detto Gervasoni e il suo avvocato Ducci al termine dell’interrogatorio di quattro ore sull’inchiesta della Procura della Repubblica di... Leggi anche: Caso VAR Inter Roma, Gervasoni: «Manomissione audio esclusa al cento per cento» Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fatti i fatti tuoi: il presunto dialogo al Var sul rigore non fischiato a Bisseck in Inter-Roma. L'audio non c'è; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Inchiesta arbitri, spunta la testimonianza su Inter-Roma: Gervasoni disse al Var di non intervenire. Inter-Roma, audio manomesso? Gervasoni: Lo escludo, cento per centoL'ex supervisore VAR esclude modifiche dell'audio mandato in onda su 'Open VAR': secondo le indiscrezioni mancano circa 50 secondi ... fcinternews.it Pagina 5 | Gervasoni, anche Inter-Roma nell'interrogatorio: quattro ore, Ho detto tutto. Audio Var...Il vice di Rocchi ascoltato dal PM Ascione. Parla anche il legale: Salernitana-Modena al centro dell'incontro ... tuttosport.com Juve-Verona, il Var di Inter-Roma! Arbitro designato senza Rocchi: la scelta di Tommasi - facebook.com facebook Repubblica - La procura di Milano si riserva di acquisire al più presto i file audio e video originali dei minuti in Sala Var durante Inter-Roma e relativi al fallo di N'Dicka su Bisseck. Un ex arbitro, convocato più volte e per svariate ore di verbali riempiti, ha confer x.com