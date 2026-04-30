Un arbitro è stato ascoltato per quattro ore a Milano in merito a un’indagine riguardante possibili manomissioni dell’audio nella sala VAR durante la partita tra Inter e Roma. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di escludere categoricamente che ci siano state alterazioni dell’audio del sistema. La questione riguarda specificamente il contenuto delle comunicazioni registrate durante l’evento sportivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una manomissione dell’audio della sala VAR della partita Inter-Roma “ la escludo al 100%”. Lo ha detto il supervisore Var Andrea Gervasoni, autosospeso e indagato come il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva, al termine dell’interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza ‘Silvio Novembre’ di via Oglio a Milano, durato quattro ore. Infatti, secondo indiscrezioni di stampa, nell’audio mancherebbero tra i 50 e i 60 secondi rispetto alla registrazione originale della sala Var. “Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato per 4 ore a Milano: “Escludo al 100% manomissione audio Var”

Notizie correlate

Leggi anche: Gervasoni: "L'audio del Var di Inter-Roma? Escludo al 100% la manomissione"

Leggi anche: Caso VAR Inter Roma, Gervasoni: «Manomissione audio esclusa al cento per cento»

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Inchiesta arbitri: Gervasoni interrogato, Rocchi indagato; Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Rocchi indagato L'accusa dei pm: Il designatore scelse arbitri graditi all'Inter. Lui si autosospende.

Rocchi e inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato oggi. Le news LIVEL'interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospeso, è fissato per oggi attorno alle ore 11. Gervasoni, a differenza di Gianluca Rocchi (che ha scelto di non presentarsi), ha manifestato ... sport.sky.it

Caos arbitri, Andrea Gervasoni interrogato per 4 ore: «Audio di Inter-Roma manomesso? Lo escludo al 100%»È durato diverse ore l'interrogatorio di Andrea Gervasoni, indagato con l'ipotesi di frode sportiva come il designatore Gianluca Rocchi, ... corriereadriatico.it

Inchiesta arbitri, terminato l'interrogatorio di Gervasoni: "Date le risposte che dovevo" - facebook.com facebook

Inchiesta arbitri, in corso l’interrogatorio di Gervasoni: “Risponderò ai pm” x.com