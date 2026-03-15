A L’Aquila, nell’ex Navata del Palazzo dell’Emiciclo, si apre una mostra personale di Paolo Spoltore. L’esposizione comprende opere con temi come “Cuori pietrificati” e “Guerra perché?”, ed è inserita nel calendario di “L’Aquila Capitale Italiana”. L’evento riunisce le creazioni dell’artista e si svolge in un’area storica della città.

Nel giorno dell’inaugurazione, oltre alla presenza dell’artista, Autorità Regionali e Comunali porteranno il loro saluto, mentre il critico d’arte Antonio Gasbarrini interverrà sul senso, non solo estetico, di questa mostra incentrata sul tema delle catastrofi (terremoto nel cratere sismico dell’Aquila del 2009 e le guerre in Ucraina e Palestina), tema affrontato tra il 2009 e il 2026 con gli appositi cicli creativi Cuori pietrificati, Guerra perché? e Cosmogonica. In ognuna delle 20 opere accomunate dall’eloquente titolo Cuori pietrificati, realizzate tra il 2009-2010 quale tributo alle oltre trecento vittime del sisma, la metafora visiva del dolore e del lutto, è stata concentrata su cuori realizzati in marmo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mostra personale di Paolo Spoltore, a L’Aquila ex Navata del Palazzo dell’Emiciclo

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