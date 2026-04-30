Un appartamento a Pesaro mette in mostra elementi di design del Novecento, attirando l’attenzione di chi apprezza lo stile di quegli anni. Qualche tempo fa, in una città europea, un italiano e un’italiana si incontrarono per motivi personali. La loro storia si intreccia con questa residenza, che conserva dettagli e dettagli d’epoca, rendendo visibile l’influenza del design di quel periodo.

Molti anni fa a Londra si incontrarono un italiano e un’italiana. Li unì l’amore e una passione comune per gli oggetti belli: il design degli anni Cinquanta e Sessanta, le lampade, le sedie, le ceramiche che l’Europa produceva in quel periodo con una qualità e un’inventiva che non si sono più ripetute. Qualche anno dopo tornarono nella loro Pesaro, fondarono una famiglia e un’azienda. La passione divenne un mestiere, e la collezione si trasformò in galleria e studio di design. Jola Skóra Alicja T. - IPA LIVING Raffaella Moroni, Gregorio e Stefano Pompucci ritratti nella sala da pranzo, con il lampadario di Franco Albini per Sirrah e la parete di opere d’arte sullo sfondo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’appartamento a Pesaro dove vivere in mezzo al design del Novecento

Notizie correlate

Design Week, le riedizioni più belle dei pezzi iconici di design. Ecco dove vederle al Salone e al Fuorisalone di MilanoQuest'anno, la Fiera introduce anche il nuovo settore Salone Raritas, uno spazio curato da Annalisa Rosso nei padiglioni 9-11, interamente dedicato...

È passato mezzo secolo da «Novecento»Il film/La mostra Nel 1976 usciva il capolavoro di Bernardo Bertolucci: sull'eredità culturale di un'opera indocile riflette anche una mostra a...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Affitti, rincari infiniti. In 8 anni il 25% in più e anche le periferie ‘volano’: quanto si spende; Casa a Prima Vista fa tappa a Pesaro, Alice sceglie Nico e il suo appartamento nel centro storico; Pesaro, sistemano lo stallo per disabili e si ritrova prigioniero in casa; Casa A Prima Vista | Puntate | Video | TV | Streaming.

L’appartamento a Pesaro dove vivere in mezzo al design del NovecentoL’appartamento a Pesaro dove vivere in mezzo al design. Nel palazzo modernista degli anni Trenta dove vivono Raffaella e Stefano, ogni oggetto ha una storia e nulla è solo da guardare ... dilei.it

Dall’archistar al declino: a Pesaro l'SOS del Centro Benelli e il nodo sono le risorsePESARO Una parabola discendente e da manuale quella del Centro direzionale Benelli: progettato dall’architetto Carlo Aymonino nei primi anni ... msn.com

Sanità, interrogazione di Ruggeri (M5S): “Stop ai gettonisti dal 1° luglio Calcinaro chiarisca come coprirà i turni nella provincia di Pesaro e Urbino. Senza un piano assunzioni, il rischio chiusure è concreto” - facebook.com facebook