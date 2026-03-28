È passato mezzo secolo da Novecento

Sono trascorsi cinquanta anni dalla prima rappresentazione di «Novecento». Il film, diretto da un regista italiano, ha avuto un impatto duraturo nel panorama cinematografico. La pellicola racconta la vita di un pianista che trascorre tutta la sua esistenza su una nave, senza mai scendere. La sua uscita ha segnato un punto di riferimento nel cinema italiano degli anni Settanta.

Il filmLa mostra Nel 1976 usciva il capolavoro di Bernardo Bertolucci: sull'eredità culturale di un'opera indocile riflette anche una mostra a Parma, con un catalogo in cui sono raccolti preziosi saggi critici Il filmLa mostra Nel 1976 usciva il capolavoro di Bernardo Bertolucci: sull'eredità culturale di un'opera indocile riflette anche una mostra a Parma, con un catalogo in cui sono raccolti preziosi saggi critici Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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