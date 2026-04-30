Lanterns | ufficiale la data d' uscita in streaming un trailer diverso torna sul web

Dopo essere stato rimosso all'improvviso, il trailer della serie HBO Max è tornato in streaming, stavolta svelando la data d'arrivo sulla piattaforma dello show DC Universe All'inizio di questa settimana, diversi fan hanno notato che il primo teaser trailer di Lanterns era stato rimosso da tutti i canali YouTube e dalle piattaforme social di HBO, HBO Max e DC. Alcuni hanno ipotizzato che ciò potesse essere dovuto alle non trascurabili critiche che il teaser aveva ricevuto al momento della sua uscita, con la DC che avrebbe avuto in programma di lanciare un trailer completo "migliore" nei prossimi giorni. Tuttavia, questa ipotesi era sempre stata molto improbabile e sembra che il vero motivo fosse effettivamente legato a una questione di diritti d'autore.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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