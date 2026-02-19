House of the Dragon 3 | Il Trailer Ufficiale e la Data d’Uscita su Sky!

HBO ha diffuso il primo trailer ufficiale di House of the Dragon 3, annunciando la data di uscita su Sky. La serie, ambientata a Westeros, mostra scene di battaglie epiche e intrighi di corte. Questa nuova stagione promette di approfondire i conflitti tra le casate e di svelare nuovi segreti della famiglia Targaryen. La data di uscita è fissata per il prossimo mese, attirando l’attenzione di milioni di fan italiani. La serie tornerà a portare il dramma e il fantasy nelle case di tutto il paese.

Il fuoco sta per tornare a divampare su Westeros. HBO ha finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale di House of the Dragon 3, l’attesissimo terzo capitolo dello spin-off de Il Trono di Spade. Con la guerra civile dei Targaryen ormai giunta a un punto di non ritorno, la “Danza dei Draghi” si prepara a mostrare il suo volto più brutale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione di House of the Dragon: dal teaser alle anticipazioni sulla trama e il cast. Il Trailer di House of the Dragon 3: “Dal Fuoco nasce l’Oscurità”. L’attesa è finita. Il primo teaser trailer (che potete guardare qui sotto) ci proietta immediatamente nel cuore del conflitto tra i Neri e i Verdi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - House of the Dragon 3: Il Trailer Ufficiale e la Data d’Uscita su Sky! House of the Dragon 3: ufficiale il ritorno a giugno su Sky e NOWLa terza stagione di House of the Dragon arriverà a giugno 2026 su Sky e NOW, conferma ufficiale. For All Mankind 5: Ufficiale la data di uscita su Apple TV+ e il primo trailerÈ stata annunciata la data di uscita di For All Mankind 5 su Apple TV+. Odissea | Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: House of the Dragon 3: il ritorno dei draghi è fissato per giugno su HBO Max (e domani arriva il teaser); A Knight of the Seven Kingdoms, l’episodio 4 batte House of the Dragon: il punteggio è da record; House of the Dragon: sinistra man-Cina; Il nuovo spin-off del Trono di Spade ha appena battuto il suo predecessore in modo sorprendente. House of the Dragon 3: ecco quando arriva in tv e il primo teaser trailer da vedere subitoUn messaggio che sembra guardare in direzione di un nuovo capitolo se possibile ancora più oscuro e teso: il primo teaser trailer di House Of The Dragon 3 ... libero.it House of the Dragon 3: Il primo trailer della terza stagione prepara il trono per RhaenyraLo spin-off de Il Trono di Spade dedicato ai Targaryen tornerà con la terza stagione a giugno: ecco il primo infuocato trailer e tutto quello che c'è da sapere. comingsoon.it E' online il trailer ufficiale in italiano di #PeakyBlinders: #TheImmortalMan, il film #Netflix, sequel della serie cult con #CillianMurphy, che torna ad interpretare Tommy Shelby. In attesa dell'uscita del film, il 20 marzo, è stata anche annunciata anche la colonna s facebook La sua storia ha inizio. Il trailer ufficiale di MICHAEL, dal 23 aprile al cinema e in IMAX®. #MichaelIlFilm x.com