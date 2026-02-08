Galatasaray Noa Lang è già Re | assist e magie per Osimhen L’olandese ha già dimenticato il Napoli e Conte

Dopo appena due partite con il Galatasaray, Noa Lang si è già conquistato il cuore dei tifosi di Istanbul. L’olandese ha offerto assist e giocate che hanno portato Osimhen in rete, lasciando alle spalle i mesi difficili al Napoli e anche l’ombra di Conte. Una partenza sprint che ha sorpreso tutti, dimostrando di avere già un ruolo centrale nella nuova squadra.

Il Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito per Noa Lang, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli.

Noa Lang, attaccante del Galatasaray, è al centro di discussioni di mercato dopo un'inserzione sorprendente.

Argomenti discussi: Napoli, Lang torna su Conte: Mai scattata la scintilla, non era equo; Lang, incubo Champions Juve e schiaffo a Conte: Al Galatasaray perché...; Noa Lang attacca Conte: Non c'era un trattamento equo, un giorno si saprà la verità; Galatasaray, Lang avvisa la Juve: So come si batte, con Napoli e Psv...

Noa Lang si rilancia al Galatasaray: prima un grande assist, poi propizia il goal di OsimhenAl 73' infatti è una giocata dell'ex Napoli a propiziare il goal del definitivo 0-3 firmato da Osimhen: l'olandese si accentra dalla sinistra, batte il suo diretto marcatore e si invola verso l'area, ... calciomercato.com

Noa Lang eroe in Turchia, ora lo esaltano come il Neymar olandeseNoa Lang incanta in Turchia, contribuendo con assist e gol per il Galatasaray. Scopri di più sul suo impatto nel club. ilnapolista.it

Noa Lang protagonista con la maglia del Galatasaray: prestazione importante da parte dell'olandese, che nell'ultimo match contro il Rizespor si è reso protagonista di un assist (e mezzo), trascinando il Gala alla vittoria In particolare, il terzo gol è tutto "mad facebook

Intervistato al Transfer Deadline Show di ESPN Noa #Lang ha lanciato una sfida alla #Juventus. "Li ho già battuti con #Napoli e #PSV. Ora spero di riuscire ad eliminarli con il #Galatasaray", ha detto l'ex azzurro L'articolo completo al primo commento x.com