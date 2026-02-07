Esce di casa e scompare nel nulla. La madre si rende conto subito e chiama i soccorsi. Il 118 riesce a parlare con lui al telefono, lo tranquillizza e lo calma. Alla fine, il quarantenne di Altopascio viene ritrovato e sta bene.

Lo ha fatto parlare, tranquillizzandolo, entrando in empatia con lui. Lieto fine per una situazione che ha coinvolto un quarantenne di Altopascio che si era allontanato da casa in condizioni di notevole agitazione. Tutto ciò grazie all’intervento di una infermiera di turno alla centrale operativa del 118 che ha parlato al telefono con l’uomo, le cui intenzioni non erano chiare, facendolo desistere dalla precipitosa fuga, che avrebbe potuto avere conseguenze per la sua incolumità. "Ho ricevuto la chiamata di una signora di Altopascio – spiega l’infermiera – che ha espresso notevole preoccupazione per la sorte del figlio, con alcune problematiche di salute, che era uscito dalla loro abitazione scosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce di casa e sparisce. La madre lancia l’allarme. Salvato al telefono dal 118

