Si lancia dal ponte sul fiume indossando una maschera di Carnevale | ricerche coi sommozzatori | FOTO

Una persona si è lanciata dal ponte sul Volturno durante i festeggiamenti di Carnevale, indossando una maschera colorata. Le forze di soccorso, arrivate subito dopo, hanno avviato le ricerche con i sommozzatori nel fiume, che si è ingrossato a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. La polizia ha confermato che l’episodio si è verificato martedì sera, mentre i testimoni riferiscono di aver visto la figura gettarsi dal ponte poco prima delle 23.

Presente anche il nucleo con i droni per le ricerche dall'alto. C'è anche una colonna fari a supporto delle operazioni Sono iniziate all'alba le ricerche della persona che ieri sera, martedì grasso, è salito dalla balaustra del Ponte Romano e si è lanciata nel Volturno. Indossava una maschera. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra dalla sede centrale, il nucleo sommozzatori proveniente da Napoli, il nucleo S.A.P.R. con i droni per le ricerche dall'alto e una colonna fari a supporto delle operazioni. Ieri sera le iniziali attività hanno dato esito negativo, a causa della poca visibilità e delle correnti forti del fiume.