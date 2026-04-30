L’industria nautica italiana si concentra principalmente nel distretto di Viareggio, dove si producono più di un quarto dei ricavi nazionali del settore. La produzione di accessori e equipaggiamenti rappresenta un settore molto sviluppato, con un fatturato complessivo di oltre due miliardi di euro in tutta Italia. Gianneschi ha evidenziato la necessità di puntare su prodotti di qualità, considerata una fase di pausa del mercato.

L’ industria nautica italiana ha in Viareggio e nel suo distretto i leader nazionali del prodotto (con più di un quarto del fatturato italiano), e vanta un fortissimo settore degli accessori e degli equipaggiamenti, che realizzano, in tutta Italia, oltre due miliardi di euro. Al riguardo, Confindustria Nautica fornisce dati che si riferiscono al 2025 dove si riscontra una distribuzione paritaria del 30 per cento fra crescita (fino a +20 per cento sul 2024) e riduzione di fatturato (tra – 5 e - 30 per cento sull’anno precedente). Come già nel 2024, l’ampia varietà della tipologia di prodotto e di destinazione di vendita (superyacht, piccola nautica, aftersales) può determinare una significativa differenziazione dei risultati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’analisi di Gianneschi: "Momento di pausa. Per questo si punti su prodotti di qualità"

Notizie correlate

Leggi anche: Adani su Leao: “Nel momento del salto di qualità c’è stata la decrescita”

Conferenza stampa Allegri post Milan Inter: «Loro si meritano il vantaggio di 7 punti e sono i favoriti. Su Estupinan vi dico questo»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Allegri post Milan Inter: le parole del tecnico dei rossoneri dopo la vittoria ottenuta nel derby di...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: L’analisi di Gianneschi: Momento di pausa. Per questo si punti su prodotti di qualità; Eccellenza B. Successo interno per la Colligiana: Lanciotto sconfitto 3 a 2; ESORDIENTI B 2014, il PRATO vince il 4° TORNEO DELLA LIBERTA'.

papa francescoRimani aggiornato su Papa francesco con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è d ... lanazione.it

Buongiorno a tutti, scrivo in un momento di forte preoccupazione e ansia. Sono funzionario e attualmente da inizio anno svolgo le funzioni di capoufficio, pur non essendolo, in quanto mi dicono che lo diventerò a breve. Il mio ufficio è oggettivamente sottostaff - facebook.com facebook

La casa bene primario: diritto o privilegio Importante momento di confronto promosso da CISL Marche sulle politiche dell’abitazione. Un tema sempre più centrale, che richiede risposte concrete e condivise. x.com