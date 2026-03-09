Dopo la vittoria nel derby di campionato tra Milan e Inter, l’allenatore dei rossoneri ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato la partita. Ha affermato che l’Inter si merita il vantaggio di sette punti e li considera favoriti in classifica. Ha anche parlato di Estupinan, fornendo alcune osservazioni sulla sua prestazione e sul suo ruolo nella squadra.

Conferenza stampa Allegri post Milan Inter: le parole del tecnico dei rossoneri dopo la vittoria ottenuta nel derby di campionato. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri al termine di Milan Inter. PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita, tenendo i ritmi molto alti nel primo tempo e poi difendendo in maniera ordinata nella ripresa. Non hanno avuto molte occasioni, se non con Dimarco e sulle palle inattive». VITTORIA – «Io dico sempre che le stagioni si preparano i primi sei mesi, perché a marzo ci sono le partite che contano. Stasera non era facile, era molto pericolosa: l'abbiamo affrontata con grande serenità e con grande voglia contro una squadra forte.

© Internews24.com - Conferenza stampa Allegri post Milan Inter: «Loro si meritano il vantaggio di 7 punti e sono i favoriti. Su Estupinan vi dico questo»

