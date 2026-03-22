Una stagione alquanto difficile per il portoghese Rafael Leao. Dopo alcuni problemi legati alla pubalgia, che lo hanno tenuto fuori dal match contro il Torino di stasera, il numero 10 del Milan è finito spesso sotto ai riflettori. A parlare del portoghese è stato l'ex calciatore nerazzurro Lele Adani ai microfoni di "Viva El Futbol". Ecco, di' seguito, le sue parole: ione difficile per Rafa Leao, oggi ai box per la solita pubalgia. Il portoghese è spesso al centro della critica nonostante, anche in un'annata sfortunata come questa, sia il capocannoniere del Milan giocando anche fuori ruolo. Però c'è anche chi pensa che Rafa, avendo potenzialità enormi, non sia riuscito a svilupparle come avrebbe dovuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani su Leao: “Nel momento del salto di qualità c’è stata la decrescita”

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