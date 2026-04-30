Lana Del Rey | la biografia

Lana Del Rey è una delle artiste più ascoltate al mondo, con oltre 77 milioni di album venduti e decine di miliardi di streaming complessivi. È la sesta artista femminile più ascoltata di sempre sulla piattaforma Spotify. La cantante ha ottenuto un vasto successo internazionale e si distingue come una delle figure di spicco nel panorama musicale globale.

LOS ANGELES – Lana del Rey è una delle più grandi star della musica mondiale, ha venduto oltre 77 milioni di album, accumulato decine di miliardi di stream globali ed è la 6° artista femminile più ascoltata di tutti i tempi su Spotify. Nel 2012 esce il suo primo album “Born to Die”, ad oggi uno dei dischi con la più lunga permanenza nella classifica Billboard di sempre (oltre 572 settimane) per un’artista donna, trainato dai singoli “Video Games”, “Born to Die”, “Summertime Sadness”, “Blue Jeans”. Dalla riedizione “Born to Die – The Paradise Edition” viene estratto il singolo “Ride”. Nel 2013 è l’anno del singolo “Young & Beautiful”, incluso nella colonna sonora del film di Baz Luhrmann “Il Grande Gatsby” con Leonardo DiCaprio.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Lana Del Rey: la biografia Lana del Rey nailed it Notizie correlate 007 First Light, la canzone principale è cantata da Lana Del Rey (ed è proprio come i film)Con 007 First Light, il mondo di James Bond non si limita a raccontare una nuova storia interattiva, ma torna a una delle sue tradizioni più... 007 First Light, IO Interactive mostra la sequenza di apertura cantata da Lana Del ReyUn’apertura elegante, misteriosa e carica di atmosfera: 007 First Light si presenta con una sequenza iniziale che sembra uscita direttamente da un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lana Del Rey ha pubblicato il singolo First Light; In First Light, sigla ufficiale del nuovo videogioco di 007, Lana Del Rey regola i conti con l'agente Bond; Lana Del Rey interpreta la colonna sonora di ''007 First Light'', videogioco che racconta le origini di James Bond; Lana Del Rey, la carriera. LANA DEL REY interpreterà la colonna sonora del videogioco di 007 First LightLana Del Rey è considerata una delle più grandi cantautrici della sua generazione, in grado di creare un’estetica davvero unica. Con la colonna sonora di 007 First Light, Lana porta l’universo di Ja ... newsic.it LANA DEL REY canta la colonna sonora del videogioco 007 First LightIO Interactive, la pluripremiata casa di sviluppo e pubblicazione di videogiochi acclamata in tutto il mondo e Amazon MGM Studios hanno annunciato oggi ... rockon.it C’è chi sta aspettando con ansia il suo nuovo album e chi mente. Lana Del Rey è e rimarrà per sempre una delle artiste più singolari e uniche del panorama discografico. E negli ultimi anni è tornata a far sognare i suoi fan, tra musica e concerti. Un successo c - facebook.com facebook One year ago today, Lana Del Rey released ‘Henry, Come On.’ x.com