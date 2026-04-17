La colonna sonora di 007 First Light vede la partecipazione di Lana Del Rey, che interpreta la traccia principale. La canzone mantiene lo stile cinematografico tipico del franchise e richiama le atmosfere dei film di James Bond. Con questa produzione, il film non si limita alla narrazione interattiva, ma riprende una tradizione consolidata del franchise, quella delle canzoni di apertura.

Con 007 First Light, il mondo di James Bond non si limita a raccontare una nuova storia interattiva, ma torna a una delle sue tradizioni più iconiche: la canzone principale. E questa volta la scelta è tutt’altro che casuale. A interpretarla è Lana Del Rey, artista perfettamente in linea con l’atmosfera elegante, malinconica e misteriosa che da sempre caratterizza l’universo di 007. Il brano, intitolato First Light, è stato scritto e composto dalla stessa cantante insieme a David Arnold, nome storico della saga cinematografica di James Bond. Arnold ha infatti firmato colonne sonore di film come Casino Royale e Il mondo non basta, contribuendo a definire quel suono inconfondibile fatto di tensione, fascino e dramma.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - 007 First Light, la canzone principale è cantata da Lana Del Rey (ed è proprio come i film)

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Lana Del Rey firma e interpreta il brano First Light con il compositore David Arnold per l'omonimo videogame dedicato alla saga dell'agente 007. https://www.sentireascoltare.com/news/lana-del-rey-first-light-brano-videogioco-di-007/ - facebook.com facebook

Come anticipato dai leak dei mesi scorsi, è la cantante statunitense Lana Del Rey a curare la sigla ufficiale di #007FirstLight. x.com