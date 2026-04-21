IO Interactive ha pubblicato la sequenza di apertura del videogioco 007 First Light, interpretata da Lana Del Rey. La scena si distingue per un’atmosfera elegante e misteriosa, richiamando le sequenze tipiche dei film di James Bond. La presentazione visiva si concentra su dettagli che contribuiscono a creare un’atmosfera carica di tensione e stile, tipica del genere. La musica di Lana Del Rey accompagna le immagini, rafforzando l’effetto complessivo.

Un’apertura elegante, misteriosa e carica di atmosfera: 007 First Light si presenta con una sequenza iniziale che sembra uscita direttamente da un film di James Bond. Il nuovo video, mostrato durante un importante evento internazionale, mette al centro la musica e lo stile visivo, due elementi fondamentali della saga. Il risultato è un’introduzione che non si limita a presentare il gioco, ma vuole raccontare fin da subito il tono e l’identità dell’esperienza. La protagonista assoluta della sequenza è la canzone “First Light”, scritta e composta da Lana Del Rey insieme al compositore David Arnold. Il brano richiama perfettamente la tradizione musicale di Bond, fatta di atmosfere eleganti, malinconiche e cariche di tensione.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - 007 First Light, IO Interactive mostra la sequenza di apertura cantata da Lana Del Rey

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