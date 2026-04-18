Lamezia Terme 95 lavoratori ConTeit nel mirino | scatta la crisi

A Lamezia Terme, 95 lavoratori della sede di ConTe.it si trovano ad affrontare un momento di incertezza, in seguito alla comunicazione dell’azienda di voler interrompere il rapporto con il Gruppo Distribuzione Italia. La decisione prevede lo spostamento delle attività verso altri partner esterni, lasciando i dipendenti in attesa di ulteriori sviluppi sul loro futuro lavorativo. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Novanta cinque lavoratori della sede di Lamezia Terme di ConTe.it si trovano oggi davanti a un bivio occupazionale decisivo, dopo che l’azienda ha comunicato l’intenzione di interrompere il rapporto con il Gruppo Distribuzione Italia per spostare le attività verso altri outsourcing. La tensione è palpabile nel Circolo del Partito Democratico locale, dove si è riunito un tavolo di confronto tra dipendenti, sindacati e rappresentanti delle istituzioni per affrontare una crisi che minaccia la stabilità di decine di famiglie. L’impatto sociale di una scelta aziendale basata sulla sostenibilità economica. Il cuore della questione risiede nella decisione presa lo scorso 25 marzo, quando ConTe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamezia Terme, 95 lavoratori ConTe.it nel mirino: scatta la crisi

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