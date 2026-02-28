Lavoro i rider si mobilitano e scendono in piazza Il grido dei sindacati | Ora un contratto vero

Sabato 28 febbraio alle 19.30, i rider si sono riuniti in piazza Grande, a Livorno, per protestare contro le condizioni di lavoro e chiedere un contratto ufficiale. La manifestazione ha coinvolto diversi corpi di lavoratori che, con il saluto “un lavoro vero per un contratto vero”, hanno espresso la loro richiesta di maggiore tutela e diritti nel settore. La mobilitazione si è svolta anche in altre città italiane.