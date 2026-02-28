Lavoro i rider si mobilitano e scendono in piazza Il grido dei sindacati | Ora un contratto vero
Sabato 28 febbraio alle 19.30, i rider si sono riuniti in piazza Grande, a Livorno, per protestare contro le condizioni di lavoro e chiedere un contratto ufficiale. La manifestazione ha coinvolto diversi corpi di lavoratori che, con il saluto “un lavoro vero per un contratto vero”, hanno espresso la loro richiesta di maggiore tutela e diritti nel settore. La mobilitazione si è svolta anche in altre città italiane.
L'appuntamento è per le 19.30 di sabato 28 febbraio, in piazza Grande. Anche a Livorno, come in altre città d'Italia, i rider si mobilitano uniti dal grido “un lavoro vero per un contratto vero”. L'invito a partecipare è stato lanciato dal sindacato Usb, che chiama a raccolta i rider di Glovo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Il 28 marzo si fermano i rider in tutta Italia. La mobilitazione dell’Usb per «un lavoro vero con un contratto vero»Il sindacato Usb invita tutti i rider di Glovo, Deliveroo e di ogni altra piattaforma a partecipare alle proteste organizzate per la giornata del 28...
La crisi del brand Alexander Mcqueen: ricavi a picco e tagli annunciati ai posti di lavoro, il grido d’allarme dei sindacatiMilano, 28 gennaio 2026 – La crisi del settore della moda investe anche la Alexander McQueen, la nota griffe di moda fondata dallo stilista inglese...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lavoro.
Temi più discussi: Dai rider a Ita: col Sì al referendum sulla Giustizia rischia anche il lavoro; Riders: ancora una volta deve intervenire la magistraura; Deliveroo e Glovo: uscita dall'Italia o regolarizzazione dei rider. Confronto in corso con la Procura di Milano; Riders pagati 2.50 a consegna per 10 ore di lavoro. Ma per Glovo è equo.
La Cgil si indigna per i rider sfruttati ma a un suo ex dipendente sottopagato deve 125mila euro di arretratiMaurizio Landini ha commentato con sconcerto le pessime condizioni di lavoro in cui versano tanti rider in Italia, ma come si apprende, il Tribunale di ... fanpage.it
2,80 euro per mezza mattinata di lavoro. La dura vita dei riderImpegnati tutto il giorno, in attesa di una chiamata, ma privi di tutele. Condizioni peggiorate dopo le modifiche apportate alle piattaforme ... rainews.it
Martedì 3 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Siena per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Armando Diaz. I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 https://www.canale3.tv/siena-manutenzione-in-via-armando-diaz-bonifica-in-progra - facebook.com facebook
«Spesso il successo nasce dove s’incontrano fortuna e duro lavoro» (Dustin Moskovitz). Buon sabato, amici! #28febbraio x.com