L' America si inginocchia a Re Carlo

Durante una visita ufficiale negli Stati Uniti, il re è stato accolto con grande entusiasmo al Congresso, dove ha pronunciato un discorso che ha suscitato reazioni diverse. Tra i presenti, l'ex presidente ha partecipato all'evento con alcune battute e citazioni, creando un clima di attenzione intorno alla partecipazione reale. La visita si è conclusa con incontri ufficiali e dichiarazioni pubbliche di vari rappresentanti politici.

Carlo III conquista il Congresso americano e Donald Trump, tra battute pungenti e citazioni forbite. Durante la visita di stato negli Stati Uniti, il sovrano inglese ha tenuto un discorso a Capitol Hill che ha guadagnato ben 12 standing ovation bipartisan: un intervento in cui ha parlato di Oscar Wilde, Charles Dickens, e della Magna Carta, e nel corso del quale ha pure rivolto alcune osservazioni incisive. Il Telegraph l'ha descritta come "una raffinata operazione diplomatica", e il Re si è dimostrato "l'unico leader britannico che il presidente Usa ascolta", nonostante abbia lanciato alcune velate critiche alle posizioni del tycoon. Se Trump ha valutato (almeno a parole) il ritiro delle sue truppe dalla Nato, infatti, Carlo ha affermato che l'Alleanza Atlantica è "più importante che mai".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'America si inginocchia a Re Carlo Notizie correlate Re Carlo, Sarah Ferguson in fuga in America: “Si sente in pericolo”Re Carlo è costantemente aggiornato sulle indagini della polizia che riguardano suo fratello Andrea, ma di Sarah Ferguson si sono perse le tracce. Paolini, che pasticcio! Lei si inginocchia, Berrettini non ci credeJasmine Paolini e Matteo Berrettini hanno partecipato all'Eisenhower Cup, il tradizionale torneo di esibizione di doppio misto che si svolge la sera... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cronaca del dolore in una mente ferita; Ipotesi avvio processo di beatificazione per Papa Francesco: insorgono i siti tradizionalisti USA. LifeSiteNews, l’industria del sospetto e il cattolicesimo trasformato in clava (S.C.); Mamma si lancia con i figli, i funerali a Catanzaro: il papà disperato porta la bara del figlio più piccolo e si inginocchia tra i feretri in chiesa. Il Nord America traina i conti e il CEO esprime fiducia: confermati 10 nuovi modelli nel 2026. I dettagli - facebook.com facebook Buongiorno e buon Mercoledi ..."C'era una volta (Il cinema) America....", ma ancora prima il "Teatro La Marmora"..un po di storia: Con il boom di Cinecittà, Roma si presentava negli anni 50 come una città risorta da poco, con ancora tutto da costruire, e come x.com