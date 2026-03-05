Jasmine Paolini e Matteo Berrettini hanno preso parte all'Eisenhower Cup, un torneo di esibizione di doppio misto che si tiene prima dell'inizio del Masters 1000 di Indian Wells. Durante l'evento, Paolini si è inginocchiata, suscitando sorpresa in Berrettini, che sembrava incredulo di fronte alla scena. La partita si è svolta nella serata precedente al torneo ufficiale.

Jasmine Paolini e Matteo Berrettini hanno partecipato all'Eisenhower Cup, il tradizionale torneo di esibizione di doppio misto che si svolge la sera prima dell'inizio del Masters 1000 di Indian Wells. I due azzurri sono stati battuti da Taylor Fritz ed Elena Rybakina. Il momento più divertente della partita è arrivato sul punteggio di 7-3 per Fritz-Rybakina: Jasmine si precipita per uno smash apparentemente semplice, ma spedisce clamorosamente la palla in rete, regalando il punto agli avversari. L’errore ha scatenato le reazioni incredule dei due azzurri, che poi sono scoppiati in una risata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paolini, che pasticcio! Lei si inginocchia, Berrettini non ci crede

Jasmine Paolini in ginocchio, Berrettini non ci crede: il pasticcio prima di Indian Wells è incredibileNell'Eisenhower Cup, torneo di esibizione che precede Indian Wells, clamoroso errore di Jasmine e reazioni incredule di compagno e colleghi.

Investimenti “miracolosi” con l’intelligenza artificiale, lei ci crede e invia il bonifico. Ma era una truffaBibbona (Livorno), 13 febbraio 2026 – Aveva visto su internet una pubblicità che prometteva investimenti online grazie al supporto dell’intelligenza...