Re Carlo riceve aggiornamenti sulle indagini della polizia relative a suo fratello, ma di Sarah Ferguson non ci sono notizie recenti. La donna avrebbe lasciato il paese e si sarebbe trasferita negli Stati Uniti, segnalata come in fuga. Le autorità stanno seguendo tutte le piste per rintracciarla, mentre il sovrano riceve informazioni sugli sviluppi riguardanti il fratello.

Re Carlo è costantemente aggiornato sulle indagini della polizia che riguardano suo fratello Andrea, ma di Sarah Ferguson si sono perse le tracce. Nessuno sa esattamente dove si trovi, dopo che le figlie Beatrice ed Eugenia hanno preso le distanze anche da lei. Pare che l’ex Duchessa di York si trovi negli Stati Uniti. Re Carlo ignora le mosse di Sarah Ferguson. Re Carlo teme molto quello che l’ex cognata, Sarah Ferguson, possa fare. Fergie infatti in passato non si è fatta alcuno scrupolo a sfruttare i suoi legami con la Famiglia Reale per risollevare la sua immagine e le sue finanze. Ora che ha perso tutto, reputazione e casa comprese, non ha più nemmeno alcuna remora, tanto che pare decisa a pubblicare un libro di memorie della sua vita a Palazzo, dove quasi certamente il Sovrano non ne uscirà bene. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Sarah Ferguson in fuga in America: “Si sente in pericolo”

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