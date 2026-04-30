L’ambulanza non è arrivata in tempo, quindi la partita di semifinale tra Halley Thunder Matelica e San Giovanni Valdarno, prevista per ieri sera in Toscana, non si è disputata. La gara2 è stata annullata a causa di questo ritardo, impedendo alle due squadre di affrontarsi sul campo. La decisione è stata comunicata prima dell’inizio dell’incontro, senza ulteriori sviluppi o riprogrammazioni immediate.

L’attesa gara2 di semifinale tra Halley Thunder Matelica e San Giovanni Valdarno, in programma ieri sera sul parquet delle toscane, non si è giocata. Motivo? Con le due squadre puntualmente in campo per il riscaldamento pre-partita tutti hanno atteso invano l’arrivo dell’ambulanza che, per regolamento, deve essere presente al palasport entro un preciso orario, parecchio in anticipo rispetto al fischio d’inizio. I sanitari sono arrivati in netto ritardo rispetto al limite consentivo, pertanto gli arbitri dell’incontro – Tommaso Mammola di Chiavari e Irene Frosolini di Grosseto – hanno applicato le norme in vigore e hanno chiuso il referto del match, rimandando le due formazioni negli spogliatori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ambulanza è in ritardo. Niente partita per Matelica

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