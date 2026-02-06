Si indaga sulla morte di una famiglia a Porcari, colpita dal monossido di carbonio. Secondo le prime ricostruzioni, l’ambulanza è arrivata tardi, a causa di un’indicazione sbagliata. La tragedia ha sconvolto il paese, che ora si chiede se si potesse fare qualcosa per evitarla.

Un'intera famiglia sterminata, una tragedia per cui sembra inevitabile domandarsi: si sarebbe potuta evitare? A due giorni dall'accaduto, emergono nuovi dettagli su cosa sia successo mercoledì 4 febbraio in quella casa di Rughi, frazione di Porcari (Lucca). La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 20. A parlare, al telefono, è il 22enne Hajdar Kola. Nella sua voce c'è preoccupazione per la sorellina Xhesika, di 15 anni: «Sta male, non sappiamo cos'ha», avrebbe detto, come riporta Repubblica. Poco dopo perderà conoscenza come lei, e così anche i genitori Arti e Jonida. Non si sveglieranno più. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Famiglia uccisa dal monossido a Porcari, il ritardo dell'ambulanza per un'indicazione sbagliata

