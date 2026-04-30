Nella città di San Giovanni Valdarno, una partita di calcio è stata annullata perché l'ambulanza, chiamata sul posto, non è arrivata in tempo. Il regolamento prevede l’interruzione della gara in caso di ritardo dei mezzi di soccorso, portando così tutte le squadre negli spogliatoi senza aver disputato il match. L’evento si è verificato il 30 aprile 2026, lasciando senza partita le due squadre coinvolte.

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 30 aprile 2026 – Perdere una partita senza nemmeno giocarla, e il motivo? Perché l’ambulanza è arrivata in ritardo. È l’assurdo ma reale motivo per il quale la Halley Thunder Matelica, squadra di basket femminile della città di Matelica, in provincia di Macerata, ha vinto a tavolino in casa della Polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno. Cosa è successo. Quella di ieri sera, mercoledì 29 aprile, era una partita attesissima, la semifinale gara 2. Tutti i tifosi erano stati chiamati a raccolta dalla squadra per sostenere le ragazze verso la finale. L’appuntamento al PalaGalli era alle 20. Le due squadre arrivano puntualmente in campo per il riscaldamento pre-partita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ambulanza arriva in ritardo, il regolamento non perdona: partita annullata, tutte negli spogliatoi

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