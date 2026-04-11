Incendio negli spogliatoi del Basilea a fuoco divise e attrezzatura della squadra | partita rinviata

Nella serata di ieri si è verificato un incendio negli spogliatoi dello stadio di una squadra di calcio, che ha causato danni a divise e attrezzature. L’incendio ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. A causa dei danni e delle verifiche in corso, la partita di campionato contro un’altra squadra è stata rinviata su richiesta della società.

Il Basilea ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita di campionato contro il Thun dopo l'incendio che ha interessato lo spogliatoio del proprio stadio. In fiamme divisi, attrezzature e indumenti dei calciatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it Rinviata la partita, campo e spogliatoi devastati: è successo in Italia ed è gravissimodi Alessio LentoIl match non si potrà giocare a causa di questo atto di vandalismo da condannare e stigmatizzare: ecco cosa è successo Un atto di... La rissa negli spogliatoi alla fine della partita di calcio e l'allenatore finisce in ospedaleIndagano i carabinieri sulla rissa avvenuta al termine della partita tra le squadre under 17 dell'Acqui Calcio e del Baveno Stresa Calcio. Si parla di: Fiamme alte e un'impressionante colonna di fumo: rogo all'Autosystem. Incendio negli spogliatoi del Basilea, a fuoco divise e attrezzatura della squadra: partita rinviataIl Basilea ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita di campionato contro il Thun dopo l'incendio che ha interessato lo spogliatoio del proprio stadio ... fanpage.it Incendio allo stadio del Basilea: Danni enormi, distrutta l’area spogliatoio e non soloIl rogo non ha provocato feriti, ma ha danneggiato il materiale utilizzato per le partite: rinviata la trasferta di Thun. sportal.it