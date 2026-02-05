Allarme truffe anziani nel mirino Donna consegna denaro e oro

Gli anziani sono di nuovo nel mirino dei truffatori. Nei recenti episodi registrati tra Magione e Castiglione del Lago, alcune persone hanno subito tentativi di raggiri. Una donna ha consegnato denaro e oro ai truffatori, che si sono presentati come operatori o falsi rappresentanti. Le forze dell’ordine avvertono di stare attenti e di non fidarsi di sconosciuti, soprattutto se chiedono soldi o oggetti di valore. Le autorità locali chiedono prudenza e invitano i cittadini a non cadere in inganni simili.

Recenti episodi di truffa, o tentativi di raggiri, sono stati registrati nel comprensorio del Trasimeno e in particolare a Magione e Castiglione del Lago e hanno spinto le amministrazioni locali e le forze dell'ordine a rinnovare l'invito alla massima prudenza. Il metodo più frequente vede ignoti contattare telefonicamente persone anziane spacciandosi per carabinieri. Attraverso la prospettazione di emergenze familiari — come incidenti stradali, rapine o problemi legali occorsi a parenti stretti — i malviventi cercano di disorientare le vittime per convincerle a consegnare beni preziosi o contanti.

