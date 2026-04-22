A Scafati, un gruppo di persone ha bussato ai citofoni dei residenti fingendosi rappresentanti religiosi. Dicono di dover entrare nelle case per offrire benedizioni in vista di una visita papale a Pompei. Nessuno dei cittadini ha autorizzato l’ingresso, ma i truffatori continuano a tentare di entrare nelle abitazioni. La polizia è stata informata e sta monitorando la situazione.

Un gruppo di malintenzionati sta suonando ai citofoni di Scafati, spacciandosi per esponenti religiosi che avrebbero necessità di entrare nelle abitazioni private per offrire benedizioni in occasione della prossima visita di Papa Leone a Pompei. Il Santuario e la Parrocchia hanno immediatamente smentito ogni organizzazione di questo tipo, segnalando che non esiste alcun programma ufficiale che preveda tali interventi domestici. Il meccanismo del raggiro e l’allerta sociale nell’Agro. La dinamica del tentativo di truffa si è diffusa rapidamente tra i residenti, alimentando la preoccupazione attraverso canali digitali come la pagina Facebook Sei di Scafati se.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scafati, allarme truffe: fingono benedizioni per entrare in casa

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