Senza Cunningham ci pensa Jenkins | Lakers ko a Detroit Wembanyama trascina gli Spurs Moody i Warriors

Da gazzetta.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Pistons, pur privi di Cunningham, riescono a fermare la corsa dei Lakers, San Antonio passa a Miami mentre i Warriors superano i Mavericks. Siakam interrompe la serie negativa dei Pacers, i Thunder ritrovano Jalen Williams e passeggiano a Philadelphia. Tredicesimo successo in 14 gare per gli Hawks, i Rockets vanno ko a Chicago. Vittoria in scioltezza per i Raptors a Salt Lake City, i Blazers piazzano il successo più largo della stagione. Netta sconfitta dei Bucks contro i Clippers. Dopo nove successi consecutivi si ferma la corsa dei caldissimi Lakers (46-26) i quali vanno ko a Detroit contro i Pistons (52-19) privi di Cunningham e Stewart. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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