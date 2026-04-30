Lago Maggiore | riserva d’acqua per l’agricoltura accende il dibattito

L'Autorità di bacino ha stabilito che il livello del Lago Maggiore a Sesto Calende deve essere mantenuto a 1,40 metri. Questa decisione permette di riservare circa 30 milioni di metri cubi d'acqua destinati all'irrigazione delle colture nella pianura. La misura è stata presa in vista delle esigenze agricole e delle condizioni idriche del bacino. La decisione ha suscitato discussioni tra gli operatori del settore e le autorità locali.

? Cosa sapere L'Autorità di bacino fissa il livello del Lago Maggiore a 1,40 metri a Sesto Calende.. La misura garantisce 30 milioni di metri cubi d'acqua per le colture della pianura.. L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha stabilito che il livello massimo estivo del Lago Maggiore raggiungerà quota 1,40 metri sopra lo zero idrometrico di Sesto Calende, una decisione che divide profondamente le comunità tra chi guarda ai campi e chi alle rive. La nuova misura punta a garantire una riserva idrica cruciale per la pianura, con stime tecniche che prevedono un aumento della disponibilità d’acqua compreso tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lago Maggiore: riserva d’acqua per l’agricoltura accende il dibattito Notizie correlate Lago Maggiore – L’Isola Bella è la più visitata del Lago Maggiore: 13Isola Bella vola: record di visitatori e bilanci in crescita per Kaleon Spa L’Isola Bella, gioiello del Lago Maggiore, ha chiuso il 2025 con un boom... Lago Maggiore, decisione storica: l’innalzamento dei livelli garantirà acqua nei periodi di crisi idricaLa sperimentazione diventa finalmente realtà dando frutti concreti e dopo 10 anni, grazie all’innalzamento dei livelli idrometrici del Lago fino a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lago Maggiore, svolta per l'innalzamento dei livelli: più acqua per i campi e tutela per il turismo; Situazione idrica in Lombardia, peggiorano riserve: Bene aumento livelli del lago Maggiore; Lago Maggiore più alto, la vittoria dell’agricoltura. Protesta il Vco: A rischio molte spiagge; Italia-Svizzera: Lago Maggiore, via libera all’innalzamento. Lago Maggiore, decisione storica: l’innalzamento dei livelli garantirà acqua nei periodi di crisi idricail Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po Alessandro Delpiano: Innalzare fino a 15 centimetri in più il livello del Lago Maggiore è uno straordinario esempio di come possiamo e dobb ... parmatoday.it Lago Maggiore: più acqua in primavera contro la crisi idricaL’innalzamento fino a 1,40 metri garantisce l’equivalente di un incremento immediato della disponibilità idrica stimato tra 20 e 30 milioni di metri cubi. Le associazioni agricole festeggiano, contrar ... rainews.it Buongiorno....Lago Maggiore isola madre - facebook.com facebook