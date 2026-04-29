Lago Maggiore decisione storica | l’innalzamento dei livelli garantirà acqua nei periodi di crisi idrica

Dopo dieci anni di sperimentazioni, è stata adottata una decisione che riguarda il livello del Lago Maggiore. Con un innalzamento dell’acqua fino a 1,40 metri, il distretto avrà a disposizione tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi in più di riserva idrica durante i periodi di crisi. Questa misura mira a garantire approvvigionamenti più sicuri in situazioni di emergenza, rendendo operativa una soluzione sperimentata nel tempo.

La sperimentazione diventa finalmente realtà dando frutti concreti e dopo 10 anni, grazie all’innalzamento dei livelli idrometrici del Lago fino a 1,40 metri, tutto il distretto potrà contare su un incremento tra 20 e 30 milioni di metri cubi a disposizione, in caso di particolari periodi di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Ponselku jatuh ke dalam sumur, membangkitkan seekor naga dan membuatku menjadi sangat kaya.#cdrama Notizie correlate Oro fisico o finanziario, come proteggere i risparmi nei periodi di crisi?L’oro è da sempre considerato un bene di rifugio, soprattutto quando l’economia mostra segni di debolezza e i mercati... Restano in città le cisterne d'acqua potabile fino al 19 aprile: ancora problemi per i bassi livelli di fornitura idricaIl Comune di Pescara ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i disagi sulle forniture idriche in città. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: ACCORDO PER ALZARE IL LAGO MAGGIORE. Lago Maggiore, decisione storica: l’innalzamento dei livelli garantirà acqua nei periodi di crisi idricail Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po Alessandro Delpiano: Innalzare fino a 15 centimetri in più il livello del Lago Maggiore è uno straordinario esempio di come possiamo e dobb ... parmatoday.it Decisione storica sui livelli del Lago Maggiore: accordo Italia-Svizzera per stoccare più acqua in primavera contro la crisi idricaIl livello massimo consentito passa dall'attuale 1,25 metri a un range compreso tra 1,35 e 1,40 metri, con possibilità di raggiungere il valore più alto in caso di scarso innevamento sulle Alpi, condi ... varesenews.it