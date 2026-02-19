AGCOM segnalerà la AI Mode di Google alla Commissione europea

L’AGCOM ha deciso di segnalare alla Commissione europea l’AI Mode di Google, a causa dei possibili effetti sulla varietà delle notizie. La causa principale riguarda il modo in cui l’intelligenza artificiale di Google influenza le ricerche e può limitare la pluralità di fonti disponibili agli utenti. L’autorità italiana ha osservato che questa funzione potrebbe ridurre le opzioni di informazione e alterare il diritto dei cittadini di accedere a notizie diverse. La questione riguarda anche la trasparenza e la neutralità delle ricerche online.

AI Mode di Google sotto osservazione: l'AGCOM avverte l'Europa sul rischio per l'informazione. L'Autorità Garante per le Comunicazioni italiana ha annunciato l'intenzione di segnalare alla Commissione europea le possibili ripercussioni della modalità di ricerca di Google basata sull'intelligenza artificiale sul pluralismo dell'informazione e sul diritto dei cittadini a un accesso diversificato alle notizie. La decisione, presa a margine di un convegno all'Università La Sapienza di Roma, mira a garantire che l'innovazione tecnologica non comprometta i principi fondamentali di una democrazia informata. "Sull'AI Mode di Google stiamo per fare una segnalazione alla Commissione europea, è un caso evidente di impatto sull'informazione - ha detto il presidente Agcom, Giacomo Lasorella - c'è il rischio di compressione della libertà informativa e del diritto dei cittadini"