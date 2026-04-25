Nel primo pomeriggio di oggi a Perugia, nella frazione di Ponte d’Oddi, si è sviluppato un incendio nelle cantine di un condominio situato in via Saragat 9. L’incendio si è verificato intorno alle 13:30 ed è durato diverse ore. Le fiamme hanno causato l’evacuazione temporanea delle famiglie residenti nel complesso, che conta sei appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Perugia, nella frazione di Ponte d’Oddi, in via Saragat 9, dove intorno alle 13:30 si è sviluppato un incendio che ha interessato le cantine di un condominio composto da sei appartamenti. Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco che sono riuscite a domare le fiamme in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse agli appartamenti sovrastanti. L’intervento è poi proseguito con le operazioni di areazione dei locali e la completa messa in sicurezza dell’area interessata. Secondo le prime informazioni, l’incendio si sarebbe originato nel seminterrato, in un’area dove sono presenti fondini e quadri elettrici.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia, incendio nelle cantine di un condominio a Ponte d’Oddi: evacuate temporaneamente le famiglie

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