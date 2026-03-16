Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede finanziamenti specifici per le farmacie comunali, consentendo ai Comuni di assumere nuovo personale in tempi rapidi e senza dover sostenere spese per i concorsi pubblici. Queste risorse mirano a garantire un ampliamento del personale senza complicazioni burocratiche o oneri finanziari per le amministrazioni locali. Le assunzioni potranno essere effettuate senza procedure concorsuali.

Il PNRR stanzia risorse per le farmacie comunali: i Comuni potranno assumere personale rapidamente senza procedure concorsuali e senza costi aggiuntivi.. 16.03.2026 – Il rafforzamento della sanità di prossimità nei piccoli borghi prende forma con la firma, da parte del Ministro Tommaso Foti, del primo decreto che autorizza l’erogazione di oltre 4,3 milioni di euro a favore delle prime 195 farmacie rurali beneficiarie, tra le oltre 1.200 ammesse a finanziamento nell’ambito della misura PNRR dedicata al potenziamento dei servizi sanitari territoriali. Ulteriori decreti di erogazione saranno pubblicati nelle prossime settimane, a seguito delle verifiche previste dalla normativa sugli aiuti di Stato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fondi PNRR anche per le farmacie comunali: assunzioni rapide senza concorso e zero oneri per i Comuni

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