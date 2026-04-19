Roma città sempre aperta Ma su domeniche e festivi al supermercato c’è chi vuole tornare indietro

A Roma, i supermercati sono aperti anche durante le domeniche e i giorni festivi. Tuttavia, alcuni lavoratori sono in attesa di aggiornamenti riguardo il cambio di insegna del punto vendita in cui operano, che potrebbe tornare sotto la gestione di un’altra catena. La questione riguarda principalmente i dipendenti di una nota catena di supermercati, che aspettano notizie sul futuro del loro luogo di lavoro.

C’è chi come i dipendenti di Carrefour attende di sapere quando il supermercato in cui lavora cambierà insegna per ritornare molto probabilmente sotto quella Gs. Chi come i lavoratori di Coop e Superconti è alle prese con lo spettro degli esuberi ed un futuro incerto. Tutti però, tra scaffali e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate L'Ausl fa marcia indietro su Bobbio. Fp Cgil: «Vittoria sui pasti nei festivi, ma la vertenza sui buoni pasto continua»La mobilitazione sindacale porta i suoi frutti e l'Azienda Usl di Piacenza interviene positivamente per risolvere le criticità segnalate ai danni dei... Comunali, i Giovani democratici: "Cannizzaro rispolvera il passato e vuole fare tornare indietro Reggio"L’inaugurazione della nuova sede di Reggio Futura ha riportato al centro del dibattito politico il cosiddetto Modello Reggio e i suoi protagonisti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: FAR 2026, call aperta per il workshop Mappe di quartiere: leggere la città attraverso i territori; Sito Istituzionale | 2779° Natale di Roma, tutti gli eventi in programma; Roma conferma la certificazione per la parità di genere: Un'amministrazione sempre più equa; Roma sempre più capitale del tennis: Questi Internazionali valgono un miliardo di euro. Roma città apertaGli anni di questa pietra miliare del cinema nostrano del regista Roberto Rossellini erano quelli dell'immediato dopoguerra con i tedeschi in fuga e una nazione distrutta(non soltanto a livello morale ... mymovies.it 2779esimo Natale di Roma: il programma completo delle iniziative culturali gratuiteDal 19 al 22 aprile, un ricco cartellone di attività tra storia, arte e intrattenimento musicale nelle piazze della città. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito ... romatoday.it Roma Città Meravigliosa Due - facebook.com facebook