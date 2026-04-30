Lacava punta al decentramento | Riavvicineremo l’amministrazione

Simone Lacava ha annunciato la sua candidatura alla prima circoscrizione di Reggio Calabria in vista delle elezioni del 24 maggio. Tra gli obiettivi, il candidato ha parlato di un progetto di decentramento che prevede un avvicinamento tra amministrazione e cittadini. La sua proposta mira a rendere più accessibili i servizi pubblici e a favorire una maggiore partecipazione locale. La campagna elettorale si sta sviluppando in un contesto di confronto tra le varie forze politiche della zona.

? Cosa sapere Simone Lacava si candida alla prima circoscrizione di Reggio Calabria per il 24 maggio.. Il programma di Forza Italia punta al decentramento per risolvere il degrado urbano locale.. Simone Lacava punta a riconnettere l’amministrazione ai residenti della prima circoscrizione di Reggio Calabria attraverso un programma basato sul decentramento, in vista del voto previsto per il 24 e 25 maggio prossimi. Il ventiseienne, espressione di Forza Italia, si candida alla presidenza della circoscrizione che comprende aree chiave come il centro storico, la pineta Zerbi, Tremulini, Eremo, Santa Caterina e Vito. La sua proposta politica nasce...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lacava punta al decentramento: “Riavvicineremo l’amministrazione Notizie correlate Circoscrizioni, Lacava: "Riavvicineremo l'amministrazione ai cittadini dei quartieri"Continua il ciclo di interviste di ReggioToday ai candidati presidenti delle circoscrizioni che saranno eletti dai cittadini con il voto del 24 e 25... Basile punta sulla città metropolitana: sviluppo equilibrato e decentramento al centro del suo programmaSi avvia alla conclusione la prima fase del percorso di costruzione partecipata del programma amministrativo 2026–2031 del candidato sindaco Federico...