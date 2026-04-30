Laboratorio innovativo Apre Earth Lab di Unipi

È stato inaugurato un nuovo laboratorio che integra tecnologie avanzate come visori di realtà virtuale, microscopi collegati a grandi schermi e plastici che riproducono ambienti reali, tra cui la Piazza dei Miracoli. L’obiettivo è offrire strumenti innovativi per studi e approfondimenti. L’apertura del centro si colloca all’interno dell’università, con l’intento di promuovere attività didattiche e di ricerca in ambito tecnologico e culturale.

Visori per la realtà virtuale, microscopi collegati a maxischermi, plastici che riproducono ambienti reali come Piazza dei Miracoli. Non è un’esposizione, ma un nuovo modo di fare didattica. Si chiama Earth Lab ed è il laboratorio dedicato alle geoscienze inaugurato al dipartimento di Scienze della Terra dell’ Università di Pisa. Uno spazio pensato per andare oltre la lezione tradizionale, dove l’apprendimento passa dall’esperienza diretta. L’Earth Lab nasce infatti come laboratorio aperto non solo agli studenti universitari, ma anche a scuole, insegnanti, imprese, enti pubblici e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica e ambientale e rafforzare il dialogo tra università e società.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laboratorio innovativo. Apre Earth Lab di Unipi Notizie correlate Università, inaugurato l’Earth Lab: un laboratorio dedicato alle geoscienzeVisori per realtà virtuale, microscopi che proiettano su maxischermi, plastici con riproduzioni di ambienti reali come di Piazza dei Miracoli. Le geoscienze in una stanza: inaugurato l'Earth Lab dell’Università di PisaPisa, 26 aprile 2026 – Visori per realtà virtuale, microscopi che proiettano su maxischermi, plastici con riproduzioni di ambienti reali come di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Laboratorio innovativo. Apre Earth Lab di Unipi; Pisa, inaugurato l’EARTH LAB: un laboratorio innovativo per le geoscienze; Università, inaugurato l’Earth Lab: un laboratorio dedicato alle geoscienze; Le geoscienze in una stanza | inaugurato l' Earth Lab dell’Università di Pisa. Laboratorio innovativo. Apre Earth Lab di UnipiTecnologia e esperienza diretta per studiare le scienze della Terra ... msn.com Università, inaugurato l’Earth Lab: un laboratorio dedicato alle geoscienzeVisori per realtà virtuale, microscopi che proiettano su maxischermi, plastici con riproduzioni di ambienti reali come di Piazza dei Miracoli. Tutto questo e non solo è l'Earth Lab, un nuovo laborator ... pisatoday.it Venerdì 8 maggio prende vita un’altra giornata intensa per Il Canto della Terra | Song of the Earth, la stazione del cibo, tutta all’Oratorio Rosmini. Il pomeriggio si apre con CUCINARE L’INCONTRO, un laboratorio che trasforma ricordi e ingredienti significativi i - facebook.com facebook