Le geoscienze in una stanza | inaugurato l' Earth Lab dell’Università di Pisa

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 26 aprile 2026 è stato inaugurato all’Università di Pisa l’Earth Lab, uno spazio dedicato alle geoscienze. All’interno, sono stati presentati visori per realtà virtuale, microscopi collegati a maxischermi e plastici con riproduzioni di ambienti naturali, tra cui anche la celebre Piazza dei Miracoli. L’obiettivo è offrire strumenti innovativi per lo studio e l’approfondimento delle scienze della Terra.

Pisa, 26 aprile 2026 – Visori per realtà virtuale, microscopi che proiettano su maxischermi, plastici con riproduzioni di ambienti reali come di Piazza dei Miracoli. Tutto questo e non solo è l'Earth Lab, un nuovo laboratorio didattico dedicato alle geoscienze inaugurato giovedì 23 aprile al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. L’Earth Lab nasce come laboratorio aperto a scuole, insegnanti, imprese, enti pubblici e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica e ambientale e favorire il dialogo tra università e società. La sua realizzazione è stata possibile grazie al finanziamento di Tauw, società di ingegneria e consulenza ambientale, a conferma del forte legame tra università e mondo del lavoro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Le geoscienze in una stanza: inaugurato l'Earth Lab dell’Università di Pisa

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