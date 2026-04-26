Le geoscienze in una stanza | inaugurato l' Earth Lab dell’Università di Pisa

Nella giornata del 26 aprile 2026 è stato inaugurato all’Università di Pisa l’Earth Lab, uno spazio dedicato alle geoscienze. All’interno, sono stati presentati visori per realtà virtuale, microscopi collegati a maxischermi e plastici con riproduzioni di ambienti naturali, tra cui anche la celebre Piazza dei Miracoli. L’obiettivo è offrire strumenti innovativi per lo studio e l’approfondimento delle scienze della Terra.

Pisa, 26 aprile 2026 – Visori per realtà virtuale, microscopi che proiettano su maxischermi, plastici con riproduzioni di ambienti reali come di Piazza dei Miracoli. Tutto questo e non solo è l'Earth Lab, un nuovo laboratorio didattico dedicato alle geoscienze inaugurato giovedì 23 aprile al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. L’Earth Lab nasce come laboratorio aperto a scuole, insegnanti, imprese, enti pubblici e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica e ambientale e favorire il dialogo tra università e società. La sua realizzazione è stata possibile grazie al finanziamento di Tauw, società di ingegneria e consulenza ambientale, a conferma del forte legame tra università e mondo del lavoro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le geoscienze in una stanza: inaugurato l'Earth Lab dell’Università di Pisa Notizie correlate Università, inaugurato l’Earth Lab: un laboratorio dedicato alle geoscienzeVisori per realtà virtuale, microscopi che proiettano su maxischermi, plastici con riproduzioni di ambienti reali come di Piazza dei Miracoli. Una stanza tutta per sé: inaugurato spazio a CrotoneUna stanza tutta per sé: a Crotone un nuovo spazio protetto per le donne che denunciano la violenza La Questura di Crotone compie un passo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Università, inaugurato l’Earth Lab: un laboratorio dedicato alle geoscienze; Pisa, inaugurato l’EARTH LAB: un laboratorio innovativo per le geoscienze; Università, inaugurato l'Earth Lab: un laboratorio dedicato alle geoscienze. Le geoscienze in una stanza: inaugurato l’EARTH LAB dell’Università di PisaVisori per realtà virtuale, microscopi che proiettano su maxischermi, plastici con riproduzioni di ambienti reali come di Piazza dei Miracoli. Tutto ... gonews.it https://www.cascinanotizie.it/all%E2%80%99universit%C3%A0-di-pisa-nasce-l%E2%80%99earth-lab-laboratorio-innovativo-le-geoscienze All’Università di Pisa nasce l’EARTH LAB, laboratorio innovativo per le geoscienze Nuovi strumenti digitali e didattici p - facebook.com facebook