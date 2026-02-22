la pioggia aiuta il lago trasimeno ma ora servono le infrastrutture

Le intense precipitazioni delle ultime settimane hanno portato un leggero ristagno di acqua nel Lago Trasimeno, contribuendo a contrastare la siccità che perdura da mesi. La quantità di pioggia caduta ha aumentato temporaneamente il livello delle acque, ma le autorità avvertono che sono ancora necessarie nuove infrastrutture per garantire un apporto stabile. La situazione richiede interventi rapidi per salvaguardare l’ecosistema e le attività locali.

Castiglione del Lago, 22 febbraio 2026 – Le piogge delle ultime settimane concedono un piccolo quanto prezioso respiro al Lago Trasimeno. Secondo le rilevazioni costantemente monitorate, il bacino ha raggiunto infatti quota -138 centimetri rispetto allo zero idrometrico. Sebbene il dato resti critico, il recupero complessivo dal picco minimo registrato negli scorsi mesi tocca ora i 35 centimetri. La vera partita per la sopravvivenza del lago si sposta ora sul piano delle infrastrutture e delle adduzioni artificiali. Il countdown più immediato è quello che riguarda la diga di Montedoglio: salvo ulteriori slittamenti tecnici mancherebbe ormai poco all’apertura del collettore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

