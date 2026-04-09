Crisi Stellantis a Cassino fronte comune in Regione | Serve azione immediata fondamentali le Leggi 46 e 60 e la ZLS

In Regione si è formato un fronte unito per affrontare la crisi dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, con richieste di interventi immediati. Si sottolinea l'importanza di applicare le Leggi 46 e 60 e di istituire la Zona a Lavoro Speciale (ZLS) per tutelare il sito e l'indotto. La situazione richiede decisioni rapide per evitare conseguenze negative sul territorio e sull’occupazione.

Il futuro dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano e del suo vasto indotto richiede risposte tempestive, senza margini per l'attendismo. È questo il messaggio inequivocabile che emerge a margine dell'ultimo vertice istituzionale, un incontro che ha registrato una piena convergenza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Stellantis Cassino, la Regione incalza: «Basta incertezze, serve il piano industriale»Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino e la tenuta dell’intera filiera automotive della provincia di Frosinone sono tornati al centro del... Crisi Stellantis a Cassino, prorogato lo stop produttivo al 10 aprile. Mercoledì 8 il vertice in Regione Lazio.La situazione nello stabilimento di Piedimonte San Germano si fa sempre più allarmante. Temi più discussi: L’unica fabbrica di Stellantis che rischia davvero di chiudere; Crisi Stellantis a Cassino, prorogato lo stop produttivo al 10 aprile. Mercoledì 8 il vertice in Regione Lazio.; Crisi di Stellantis Cassino: il Lazio fa fronte comune con altre Regioni per il piano indotto; Tavolo Regione-sindacati sul futuro di Stellantis: serve il piano di sviluppo. Stellantis a Cassino, numeri da incubo nel primo trimestre: con questo ritmo nel 2026 si lavorerà solo due mesiIndustria I numeri non mentono e, nel caso dello stabilimento Stellantis di Cassino, disegnano il profilo di una crisi che definire profonda è ormai un eufemismo. Il primo trimestre ... ilmessaggero.it L’unica fabbrica di Stellantis che rischia davvero di chiudereL’ingresso principale dello stabilimento Stellantis di Cassino è chiuso. I tornelli sono disattivati, i gabbiotti della vigilanza sono vuoti e i parcheggi sia all’interno che all’esterno sono deserti. ilpost.it Extra Tv. . STELLANTIS, PIEDIMONTE SG: CRISI, INCONTRO IN REGIONE - facebook.com facebook La crisi di Natuzzi ha qualcosa di simile a quella di Stellantis ilpost.it/2026/03/19/cri… via @ilpost x.com