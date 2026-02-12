Vuelle | la legge della regina Resiste e insegue per tutta la partita Poi trova il sorpasso all’ultima curva E anche Cividale deve inchinarsi

La partita tra Cividale e Pesaro si è conclusa con un colpo di scena all’ultimo secondo. Pesaro ha resistito e ha inseguito i padroni di casa per tutta la gara. Poi, nell’ultimo giro di lancette, ha trovato il sorpasso e si è portata a casa la vittoria per 83-82. Cividale ha provato a resistere fino alla fine, ma alla fine ha dovuto inchinarsi davanti alla rimonta degli avversari.

CIVIDALE 82 PESARO 83 UEB GESTECO CIVIDALE: Norbedo ne, Redivo 17, Ferrari, Mastellari 19, Rota 6, Costi 7, Marangon 11, Berti 8, Pejovic ne, Freeman 13, Cesana 1. All. Pillastrini. VUELLE PESARO: Trucchetti 8 Johnson 16, Bertini 7, Maretto 3, De Laurentiis 3, Tambone 25, Virginio 6, Bucarelli 6, Miniotas 9, Fainke ne. All. Leka. Arbitri: Salustri, De Biase e Di Martino. Note: parziali 26-17, 42-41, 65-62. Tiri liberi: Cividale 1013, Vuelle 814. Tiri da 3 punti: Cividale 828, Vuelle 1329. Rimbalzi: Cividale 35, Vuelle 30. Spettatori: 3.500. Così vincono le grandi squadre. Sotto quasi tutta la partita, Pesaro resiste senza mai perdere il focus e porta via lo scalpo in un finale per cuori forti.

