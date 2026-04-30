Una volpe ferita è stata recuperata dalla Polizia metropolitana di Milano e portata al Centro recupero animali selvatici (Cras) dell'oasi. Dopo le cure necessarie, l'animale è stato liberato nuovamente in natura. L'intervento si è svolto nelle ultime ore, con i soccorritori che hanno agito prontamente per salvaguardare la salute dell'animale. La volpe è stata rimessa nel suo habitat naturale al termine delle operazioni di cura.

La Polizia metropolitana di Milano ha salvato un esemplare di volpe, poi curato dal Cras dell'oasi Wwf di Vanzago.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La volpe ferita e curata torna in libertà

Maid forced to be lord's cure. All thought she'd be scorned, but he paid gold to wed and spoiled her

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