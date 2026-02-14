Sandro Ferri ha scritto il suo primo romanzo dopo aver osservato come la libertà venga spesso messa alla prova nelle piazze e nei luoghi di lavoro. La sua opera nasce dal desiderio di raccontare le tensioni di chi lotta per mantenere i propri spazi di autonomia in un mondo sempre più complesso. Ferri, editore noto per aver promosso autori di successo, si cimenta ora con una narrazione che mette in luce le sfide quotidiane di chi si scontra con restrizioni e compromessi. Nel suo libro, i personaggi si trovano a dover affrontare scelte difficili per difendere la propria libertà personale.

Ci sono libertà che si conquistano con le armi, altre che si difendono nelle piazze, altre ancora che si mettono in discussione ogni giorno, nel mondo del lavoro e delle relazioni personali. «Altro l’anima cerca» (EO) segue queste traiettorie senza farle necessariamente coincidere, mettendo in relazione tre generazioni che hanno lottato per essere libere, nonostante tutto. Dopo due libri dedicati all’editoria – «I ferri del mestiere» e «L’editore presuntuoso» – per l’editore Sandro Ferri, che è il co-fondatore insieme con la moglie Sandra della casa editrice EO – si tratta dell’esordio nel mondo della narrativa, completando il proprio percorso autoriale, raccontando le conseguenze delle scelte, il prezzo degli ideali, le fratture che attraversano una famiglia nell’arco di un viaggio che abbraccia il Novecento italiano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quando la libertà è ferita e frattura. L’esordio narrativo dell’editore Sandro Ferri

