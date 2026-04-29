Spaesata e senza cibo in città | una volpe è stata salvata curata e rimessa in libertà

Una volpe, trovata in stato di confusione e senza cibo in città, è stata soccorsa e portata al centro di recupero. La polizia metropolitana ha individuato l’animale e lo ha consegnato agli operatori del Cras di Vanzago, che si sono occupati di curarla. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, la volpe è stata rimessa in libertà in un’area naturale.

È stata trovata spaesata e in stato di debilitazione una volpe che è stata tratta in salvo dalla polizia metropolitana e affidata al Cras di Vanzago. Ora l'animale è stato rimesso in libertà nel suo habitat naturale. Il ritrovamentoLa volpe è stata avvistata circa una decina di giorni fa in un.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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