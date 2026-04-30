La partita tra Vis Pesaro e Juventus Next Gen si svolgerà domenica alle 20:45, nel primo turno dei playoff. La Vis, che ha aumentato il suo punteggio di undici punti rispetto al girone d’andata, punta sulla fiducia nei giovani e sulla spinta degli esterni. Entrambe le squadre condividono alcune caratteristiche importanti, e la sfida promette di essere interessante.

Credere nei giovani il loro mantra, la spinta degli esterni il loro punto di forza. Sono molteplici le caratteristiche che accomunano Vis Pesaro e Juventus Next Gen, in campo domenica alle 20:45 per il primo turno dei playoff. Simili sia nel modulo che nell’andamento stagionale ma divise da cinque posizioni in classifica, frutto di una chiusura di campionato agli antipodi. I sette punti di differenza tra le due compagini sono infatti maturati perlopiù nell’ultimo mese di campionato. La Vis, proprio come già fatto notare dal comunicato emesso dalla Curva Prato nella giornata di martedì, nelle ultime sei di campionato ha raccolto solo quattro punti, la Juve ben dieci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vis ritrova una Juve Next rigenerata. Undici punti in più rispetto al girone d’andata

Juventus Next Gen 1-0 Pineto | HIGHLIGHTS Serie C | Matchday 24

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