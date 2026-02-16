Gasperini | Con Malen girone d' andata avremmo preso più punti

Da mondosport24.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gasperini afferma che, grazie a Malen disponibile fin dall'inizio, l’Atalanta avrebbe potuto raccogliere più punti nel girone d’andata. La sua analisi si concentra sulla mancanza di un attaccante rapace, che avrebbe potuto sfruttare le occasioni create. Durante la partita contro il Napoli, l’allenatore ha osservato come alcune opportunità siano state sprecate per colpa di scelte sbagliate in fase offensiva.

Nel resoconto post partita contro Napoli, l’allenatore ha fornito una lettura dettagliata dell’andamento della gara, evidenziando l’atteggiamento della squadra, le potenzialità offensive e i margini di miglioramento in chiave prossime sfide. L’analisi mette in fila i punti di forza emersi e le aree su cui intervenire per crescere in continuità. Si sottolinea la coerenza dell’atteggiamento positivo in campionato, già riscontrato nel girone di andata. La continuità di intensità e la voglia di imporsi hanno caratterizzato le manche decisive e hanno fatto emergere una base solida per i match futuri.🔗 Leggi su Mondosport24.comImmagine generica

