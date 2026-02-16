Gasperini | Con Malen girone d' andata avremmo preso più punti

Nel resoconto post partita contro Napoli, l’allenatore ha fornito una lettura dettagliata dell’andamento della gara, evidenziando l’atteggiamento della squadra, le potenzialità offensive e i margini di miglioramento in chiave prossime sfide. L’analisi mette in fila i punti di forza emersi e le aree su cui intervenire per crescere in continuità. Si sottolinea la coerenza dell’atteggiamento positivo in campionato, già riscontrato nel girone di andata. La continuità di intensità e la voglia di imporsi hanno caratterizzato le manche decisive e hanno fatto emergere una base solida per i match futuri.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gasperini si lamenta perché, con Malen in squadra fin dall’inizio, il suo Genoa avrebbe potuto ottenere più punti.

La Roma ha concluso il girone d’andata con 36 punti, il miglior risultato dalla stagione 2223.

Malen ha avuto un impatto molto forte, sia nella squadra che nelle prestazioni. E' un giocatore che a noi dà molto e dovremo cercare di sostenerlo al meglio possibile. " Gasperini si è soffermato in conferenza stampa sulle novità della rosa, a pochi giorni dalla t