A Marlia si dà il via alla stagione delle camelie con un evento pubblico nelle scuderie della Villa Reale. La manifestazione, intitolata

MARLIA Arriva la stagione delle camelie e la piana si arricchisce di eventi. Ad aprire gli eventi dedicati a questa pianta, tanto amata nelle ville lucchesi, sarà il "Camelia Talk", un incontro pubblico, ospitato nelle scuderie della Villa Reale di Marlia. Domenica 1° marzo (alle ore 15), i camelieti della provincia s’incontreranno per raccontare storie, particolarità e aneddoti di questa pianta che, con le sue cultivar, regala geometrie, colori e suggestioni visive rare. Protagonisti di questa esperienza sono i promotori dell’iniziativa. "Le camelie sono un simbolo identitario del territorio, fin dall’Ottocento - spiega la marketing manager della Villa, Michela Fovanna -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stagione delle camelie. Si inaugura a Villa Reale

Leggi anche: La Villa Reale per Natale resta al buio e si accende la polemica

Tutta la meraviglia delle camelie. A Capannori torna la rassegna. Spazio anche alle iniziativedi Massimo Stefanini L’edizione 2026 della mostra delle camelie del Compitese non toccherà la Pasqua, prevista il 5 aprile, quella del 2027 invece sì.

Temi più discussi: La stagione delle camelie. Si inaugura a Villa Reale; Pegli in fiore, il camelieto di Villa Durazzo Pallavicini riapre la stagione: un viale magico lungo duecento metri tra storia, botanica e romanticismo -; La stagione delle Camelie della Lucchesia si apre con un talk a Villa Reale; Pegli, riapre Villa Pallavicini con la fioritura record delle camelie.

Alla Villa Reale di Marlia debutta il ‘Camelia Talk’Una delle dimore storiche più belle della Lucchesia ospiterà il Camelia Talk, la prima conversazione pubblica che segna ufficialmente l’inizio della stagione dedicata alle camelie. Nelle scuderie dell ... luccaindiretta.it

Tutta la meraviglia delle camelie. A Capannori torna la rassegna. Spazio anche alle iniziativedi Massimo Stefanini L’edizione 2026 della mostra delle camelie del Compitese non toccherà la Pasqua, prevista il 5 aprile, quella ... msn.com

Reginaldo, l'oca della Villa Reale di Monza scomparsa e ritrovata tra i rifiuti. «Scherzo crudele» x.com

Il grande tennis internazionale fa tappa a Monza! Dal 5 al 12 aprile il Villa Reale Tennis si accende per l'Atkinson Open 26. Quest'anno il livello sale: categoria ATP 125, montepremi stellare e i campioni del ranking mondiale a due passi da te. - facebook.com facebook