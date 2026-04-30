La transizione ecologica della moda è vera se coinvolge la classe lavoratrice

Nel 2024, a livello globale, il settore della moda ha prodotto un notevole impatto ambientale, con alti livelli di emissioni di gas serra, utilizzo di risorse idriche e produzione di rifiuti. Nonostante alcune aziende abbiano annunciato iniziative di sostenibilità, molte pratiche tradizionali continuano a prevalere, coinvolgendo spesso una vasta forza lavoro senza adeguate tutele. La questione della transizione ecologica nel settore resta al centro di numerosi dibattiti pubblici e analisi di settore.

Moda e sostenibilità Intervista a Deborah Lucchetti, la coordinatrice di Abiti puliti anticipa perché «La moda è potere», scritto in un libro insieme alle giornaliste Alessia Cesana e Martina Ferlisi Moda e sostenibilità Intervista a Deborah Lucchetti, la coordinatrice di Abiti puliti anticipa perché «La moda è potere», scritto in un libro insieme alle giornaliste Alessia Cesana e Martina Ferlisi La moda non è un alleato della transizione ecologica: nel 2024, a livello globale, sono stati prodotti circa 16,2 chilogrammi di fibre tessili per persona, 2,3 chili in più rispetto al 2020. Secondo alcune stime, diventeranno 19,4 nel 2030. Nell’Unione Europea, lo stesso livello di consumo pro capite è già stato toccato nel 2022, quando in media ogni cittadino ha consumato ben 19 chili di beni in un anno, di cui 8 di abbigliamento e 4 di scarpe.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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