Nascono i Custodi del Verde | i cittadini protagonisti della transizione ecologica

Questa mattina a Firenze nasce ufficialmente la rete dei “Custodi del Verde”. Si tratta di un progetto che coinvolge cittadini e amministrazione per prendersi cura degli spazi verdi della città. L’obiettivo è proteggere Firenze dalle alte temperature estive, aumentare la biodiversità e rendere più forte la città di fronte ai cambiamenti climatici. Il progetto vuole far partecipare attivamente i cittadini, che potranno contribuire a mantenere più verde e più vivo il loro quartiere.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Prende forma a Firenze la rete dei “Custodi del Verde”, una vera e propria alleanza tra amministrazione e cittadinanza per proteggere la città dalle ondate di calore, promuovere la biodiversità urbana e rafforzare la resilienza climatica. L’iniziativa, prevista dal nuovo Piano del Verde e degli Spazi Aperti – IRIS e ideata dall’Assemblea pilota per il clima all’interno del percorso di Firenze per il Clima, è stata realizzata in collaborazione con LAMA Impresa Sociale e Società Toscana Orticultura. Il Comune di Firenze accelera così il suo impegno verso la neutralità con le figure dei Custodi del Verde, che sono chiamati a prendersi cura degli spazi verdi della città, favorendo partecipazione, socialità e benessere diffuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

