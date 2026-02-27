Il Tricolore scende dalla torre di manovra | i Vigili del Fuoco festeggiano la loro prima giornata nazionale

Questa mattina, presso la Sede Centrale di via B. Varisco, i Vigili del Fuoco hanno celebrato la loro prima giornata nazionale. Durante l’evento, il Tricolore è stato abbassato dalla torre di manovra, mentre i pompieri partecipavano a una manifestazione dedicata alla ricorrenza di fondazione del Corpo. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi membri del personale e rappresentanti istituzionali.

Nella mattinata odierna, con una manifestazione presso la Sede Centrale di Via B. Varisco, i Vigili del Fuoco hanno festeggiato la data celebrativa di fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta della prima celebrazione dell'anniversario del Corpo, resa possibile a seguito.